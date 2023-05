Claudio Borghi estuvo en el estadio Santa Laura como comentarista del empate sin goles entre la Universidad de Chile y Cobresal por la jornada 14 del Campeonato Nacional 2023. El campeón del mundo mostró su decepción sobre el partido.

"Vine a ver a (Darío) Osorio, desgraciadamente no estaba (Lucas) Assadi, vine a ver a Cobresal peleando la punta del Campeonato. No vi ni lo primero ni lo último", aseguró el ex DT de la Selección Chilena en TNT Sports.

El Bichi eso sí cree que se debe tener paciencia con el oriundo de Hijuelas, ya que lo considera un buen futbolista. "Creo que tengo que darle un poco más de tiempo a Osorio, de que crezca y que madure, lo encuentro muy interesante", manifestó sobre el talentoso profesional que vio la tarjeta roja.

Borghi destacó los rendimientos que le agradaron en Universidad de Chile y eligió al mejor del partido: "Me gusto lo de (Israel) Poblete en el primer tiempo, con Juan Pablo Gómez lo han hecho bien en las pasadas, pero me quedo con (Luis Casanova)".

Universidad de Chile no pudo ante Cobresal en Santa Laura (Foto: Photosport)

El actual comentarista no quedó conforme con la performance de los equipos: "No vimos un buen fútbol, vimos un fútbol impreciso, apurado, sin muchas convicciones, más dispuesto a defender que a atacar".

Por último, considera que los DT no se van con certezas de la comuna de Independencia: "Vimos un partido plano que deja muchas dudas -al menos creo yo- a los entrenadores del sistema que tienen que jugar en cada partido(...) Muy pobre lo que hemos visto hoy aquí en Santa Laura".