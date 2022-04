La pena de César Vaccia: "Este no es mi club, no es el romántico viajero, está a años luz del club que todos queremos"

Universidad de Chile no levanta cabeza y con el pobre empate frente a Palestino apenas suma un punto en los últimos tres partidos marcando un gol, algo que los tiene en la undécima posición con 11 puntos luego de haberse jugado 10 partidos.

Bolavip conversó con César Vaccia apenas finalizó el 0-0 en Santa Laura el confesó estar muy triste por la U, asegurando que "lamentablemente las expectativas que habían, los objetivos, la conformación del plantel versus la realidad hay una diferencia tremenda. Pasan los partidos y no hay modelo de juego, veo formaciones diferentes, veo cambios en los citados, mucha confusión".

Para el bicampeón azul en los torneos 1999-2000, los responsables son Santiago Escobar y Luis Roggiero. "Tenemos un entrenador colombiano, no soy un xenófobo, pero digo que no conoce el medio, tenemos un gerente deportivo que es ecuatoriano y que no conoce el medio y triunfó en Ecuador porque tenía un presidente millonario que le compraba los mejores jugadores", dispara.

Agregando que "hay una confusión en la U, no es la U que yo soñé, este no es mi club, no es el romántico viajero, está a años luz del club que todos queremos".

Vaccia mira con nostalgia la época donde dirigía a Universidad de Chile, y se anima a comparar ese momento, con el actual.

"El equipo que dirigía yo....el hincha sabía que íbamos a ganar, y el que nos venciera tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano, era jerarquía, con modelo de juego, sabía cuando atacar, cuando defender y ahora nada, un plantel desequilibrado. Trajimos un arquero bueno, pero teníamos a Cristóbal Campos, y con esa plata había que traer un central de calidad, así que pagamos las consecuencias del desconocimiento del gerente deportivo", cerró.