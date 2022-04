En una conferencia de prensa donde el técnico de Universidad de Chile Santiago Escobar salió al frente de los rumores que aseguran que sus días están contados en la U, sorprendió a todos aceptando que la conformación del plantel no fue buena.

Las cosas futbolísticamente en Universidad de Chile no están bien y no es un secreto para nadie. El equipo tocó fondo al perder sus dos clásicos y apenas sumar once unidades en la tabla de posicones quedando undécimos muy cerca de los puestos de descenso.

El optimismo del hincha azul por la llegada del entrenador Santiago Escobar y del gerente Luis Roggiero se han ido diluyendo y las esperanzas se fueron convirtiendo en amarguras con el paso de las fechas.

Una causa de la magra campaña de la U, es a todas luces la conformación del plantel donde no se reemplazaron puestos claves, como en defensa, teniendo que ocupar juveniles en esos lugares sin tener el estratega colombiano las herramientas necesarias para llega a una alineación que lo deje del todo conforme.

Y en este sentido hubo un cambio de opinión en Escobar, puesto que pese a que varias veces le preguntaron por la extraña reestructuración del camarín azul, él aseguró que estaba conforme. Es más, el 11 de febrero aseguró que “por ahora estamos contentos con la plantilla que tenemos", algo que repitió como un loop cada vez que era consultado con el tema.

Hoy con el agua al cuello, el cafetero afirmó este jueves que "yo soy un hombre realista, un hombre frontal, me gustan las cosas siempre de frente, no me gusta adornar las cosas", en relación a que pidió que si algún dirigente lo quiere echar, que se lo diga ahora.

Un periodista aprovechó esta conyuntura para que respondiera en forma frontal sobre si el plantel de la U fue mal conformado, ante lo que Escobar no tuvo más remedio que asumir.

"Hoy día creería que sí, faltó reforzar algunas posiciones, es la verdad, seguramente faltó algo para tener un equipo equilibrado", cerró.