Pese a que se integró junto a sus compañeros de la selección chilena sub 20, el dueño de la banda izquierda desde que se fue Jean Beausejour no fue considerado para el encuentro ante Palestino.

La eliminación inesperada de la selección chilena del Sudamericano sub 20 que se desarrolla en Colombia, hizo que el ramillete de jugadores de la U se integraran esta semana a los trabajos del entrenador Mauricio Pellegrino.

Marcelo Morales era uno de los candidatos a entrar en la citación ante Palestino, pero su nombre no estaba en la lista y tendrá que seguir esperando su oportunidad.

Lo cierto es que el estratega prefirió seguir con José Castro, inicialmente porque lo conoce, ya tiene más de un mes trabajando bajo sus órdenes y como aseguró en conferencia de prensa este viernes, está muy conforme con su rendimiento.

"Yo creo que ha estado bien, ha ido de menos a más, y a pesar de que el inicio no ha sido fácil para nosotros, ha competido bien, en los aspectos en que le hemos pedido que dé un paso adelante, el chico lo hace, es una buena noticia que el equipo que vaya mejorando no sólo José y así sucesivamente", indicó.

Pellegrino no quiso arriesgar y no se jugó por Morales, el que tiene más experiencia y trayectoria que el Zurdo, es más, se adueño del puesto apenas se fue Jean Beausejour, y el club no ha querido invertir en un jugador en ese lugar precisamente para empujar a los importantes proyectos.

Igualmente el DT asegura que la competencia por entrar en el equipo titular les beneficia y por eso el Shelo tendrá que seguir esperando.

"Que hayan vuelto los jugadores, el equipo tendrá más posibilidades y eso será bueno, a pesar de que a no todos les va a tocar, acá hay que elegir once, y en todos los equipos grandes pasa eso", cerró Pellegrino.