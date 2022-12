Ex referente azul le tiene mucha fe al nuevo refuerzo de la U y que su paso por Colo Colo no es tema.

Matías Zaldivia es el nuevo refuerzo de Universidad de Chile de cara a la temproada 2023. El jugador contaba con la venia del nuevo entrenador azul, Mauricio Pellegrino y este miércoles terminó de sellarse su llegada a la U.

Pero es un tema que ha generado mucho ruido, en específico por el pasado del defensor en Colo Colo, algo que a los hinchas, al menos, los tiene muy molestos, al menos en un sector de ellos.

Bolavip se puso en contacto con un ex futbolista azul, Francisco Las Heras, quien le restó importancia a esos temas, que debe reinar el profesionalismo y además, Zaldivia es un jugador conocido y puede andar bien en la U.

"En este minuto, hay un dicho que se puede aplicar, 'más vale diablo conocido que diablo por conocer' y yo creo que a Zaldivia se le conoce, para mi es un jugador que va a ser muy útil en la U y él tiene todo el derecho de elegir a un equipo; señaló el ex jugador.

Las Heras siguió en esa línea y argumentó que uno siempre como trabajador buscará la mejor opción. "Yo creo que todos quienes trabajan en una empresa competitiva y de otro lado te ofrecen algo mejor, yo creo que tu lo vas a tomar porque uno es un profesional y es lo mismo que ocurre a nivel futbolístico. Yo no creo en eso que del Colo se va a la U y el de la U a la Católica, en fin, pero ¿Por qué no puede ser? si son jugadores de fútbol".

Pancho Las Heras confía plenamente en Zaldivia para la U (Archivo)

Sobre aquellos ex futbolistas laicos y que se han molestado por la llegada de Zaldivia, el ex mediocampista le habló claro a uno que se fue de los azules en su momento. "Me sorprende que Pinilla diga esas cosas si él en un momento iba a dejar a la U botada por tener una mejor oferta de Colón y está bien, si es profesional. Uno ve el futuro propio y el de la familia. No me parece que critiquen", enfatizó.

El ex campeón con la U en los últimos años del Ballet Azul, recordó una historia suy similar y que puede servir por estos días. "El año '69 el símbolo de la U, Leonel Sánchez, se fue a Colo Colo. El gringo Nef y yo mismo nos tuvimos que ir de la U y él se fue a Colo Colo y no existían esos problemas. Exacerbar un tema como este, no me parece", reconoció, para luego augurar un buen futuro para el defensor, "si Zaldivia empieza a jugar en la U y a dar resultado, te aseguro que en muy poco tiempo será más que admirado por la hinchada azul", cerró.