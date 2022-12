Todo indica que Matías Zaldivia se convertirá en nuevo jugador de Universidad de Chile, lo que ha provocado un gran debate respecto a la conveniencia o no de que jugadores identificados con una camiseta crucen la vereda y jueguen por el archirrival.

Uno que se muestra de acuerdo con la decisión del defensa es Leonardo Pollo Véliz, el que incluso se molesta con la idea de que no puedan pasar de un equipo a otro.

“A mí me da rabia cuando dicen que alguien de Colo Colo nunca debiera jugar en la U. ¿Quién dijo eso, hueón? No sé, es lo mismo para los entrenadores: ‘No, no puede dirigir a la U’, ¿Quién dijo eso?”, comenzó el reclamo del ex DT.

Agregando que “al recibir un título tienes un color determinado, unos colores y no otros. Por ejemplo, yo hubiese entrenado a la U encantado, haber jugado, haber dirigido a la U. ¿Quién me prohibía eso? ‘Es que el sentimiento’, no, si eso ya no corre, no vale. Esas son medidas populacheras para la galería, esto es una profesión”.

Pollo Véliz se refiere a la llegada de Matías Zaldivia a la U (La Tercera)

Véliz quiso hacer un paralelo con otros oficios afirmando que “no sé po’ hueón, un médico que se recibe de médico en el Hospital JJ Aguirre le dirán en el Sótero del Río ‘no, este no’. El fútbol da para mucho y es aberrante lo que escucho. Es para quedar bien con la galucha, es la hipocresía más grande”.