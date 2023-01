Fue el 6 de febrero de 2022 cuando comenzó oficialmente el proceso del entrenador Colombiano Santiago Escobar al mando de Universidad de Chile, donde en la primera fecha del Campeonato Nacional tuvieron que visitar a Unión La Calera.

Mismo rival que habían enfrentado en la última fecha de 2021, cuando salvaron la categoría con un agónico triunfo 3-2, dejando como figura a Junior Fernandes.

Pero, tal como ahora, en Azul Azul querían hacer un borrón y cuenta nueva, en esa oportunidad de la mano de un desconocido Sachi Escobar.

En los duelos de pretemporada la U no había dejado un buen gusto, perdiendo contra Colo Colo y Boca Juniors en un torneo de verano en Argentina, por lo que era el momento de demostrar el cambio.

Chorri Palacios se anotó con tres goles en la U.

La cancha del estadio Nicolás Chahuán fue testigo del triunfo por 4-2 de Universidad de Chile donde anotaron Ronnie Fernández y Cristián Palacios en otres oportunidades.

Ese día los azules formaron con Hernán Galíndez en portería; Simón Contreras, José María Carrasco, Bastián Tapia, Marcelo Morales en defensa; Camilo Moya, Felipe Seymour; Cristián Palacios, Jeisson Vargas, Junior Fernandes; dejando en delantera a Ronnie Fernández.

De ese plantel, según lo que ha entrenado Mauricio Pellegrino, solo siguen con vida para jugar esta noche como titular en Santa Laura un jugador: Palacios.

De los demás Contreras está siendo parte del equipo, pero es probable que parta a préstamo, Marcelo Morales está en el Sudamerciano, mientras que Jeisson Vargas ira al banco de suplentes.

Por suparte, en la banca estuvieron José Castro e Israel Poblete, dos que están llamados a ser estelares ante Huachipato.

No quedan dudas que la U busca un inicio como el que tuvo Escobar, en ese entonces, aunque no dudan en que no quieren repetir su frustrado camino en una nueva temporada.