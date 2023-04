Universidad de Chile volvió a sumar de a tres luego de vencer como forastero a Audax Italiano y dejar atrás los tres empates al hilo (Unión La Calera, Colo Colo y Deportes Copiapó) teniendo como figura del encuentro a su capitán Luis Casanova.

El Chino fue prenda de garantía en defensa como lo viene haciendo desde que volvió de su grave lesión y según su padre, que lleva el mismo nombre y también fue futbolista profesional, la clave del éxito de su hijo es su madurez en todo sentido.

"Yo creo que está maduro, sabe lo que tiene que hacer, puede cometer errores, pero son los mínimos y ahí te das cuenta que hay una madurez futbolística, el hombre se desenvuelve bien en esa línea", indica.

Casanova papá agrega que "además se ha complementado muy bien con Nery Domínguez y Matías Zaldivia, entonces como te digo, es la madurez que exhibe en el puesto, lo hace muy bien, hay situaciones que suple con otras cosas en el sentido de estar bien parado, no pierde ningún duelo y a todo eso le saca provecho".

Luis Casanova padre feliz con el nivel de su hijo en la U (Archivo)

Además recuerda un moment clave en la vida del capitán de la U, luego de su terrible lesión en el partido de pretemporada ante Boca Juniors.

"Cuando pasó lo de la lesión y lo fui a ver, me sorprendió cómo tomó la lesión, me dejó con la boca abierta por su forma de pensar, porque me dijo ¿qué es mejor, tomarme esto en forma positiva o echarme a morir? Y me dijo que iba a luchar y desde ese momento me di cuenta de que estábamos hablando de otro muchacho, diferente al hijo que salió a buscar su destino a los 22 años", cuenta.

Otro motivo para estar más que contento, es la jineta que lleva su hijo. "Cualquiera que llega a la U que viene de afuera y logra esto, es mayor mérito, y él se lo ha ganado, ser capitán, es un tipo que no hace problemas, une y por algo lo eligieron y lo bancan como capitán", asegura.

Para el final, Luis Casanova padre responde que heredó su hijo de él. "El trabajo y la humildad, siempre lo hemos conversado, sin trabajo no hay logros", cerró.