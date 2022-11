Zaguero que se pudo recuperar de una dura lesión y fue factor en la recta final del campeonato, se mostró molesto con que la U pelee la zona baja de la tabla y quiere que todos hagan una autocrítica y que no se comentan más errores y por cierto, desea que sea arme un buen plantel de cara al 2023.

Ya con la temporada 2022 finalizada, Universidad de Chile trabaja para dar con el técnico en los próximos días, pero también con los refuerzos que les permita tener un plantel el cual no pasen los apremios de los últimos años.

Luis Casanova, uno que se convirtió en pieza fundamental en la salvación, comentó lo que se tiene que hacer en este período de vacaciones previo a volver para iniciar la pretemporada.

"La idea personal en las vacaciones es analizar lo bien y lo mal que se hizo en el campeonato, corregir errores y llegar de la mejor forma al próximo torneo", sostuvo el central.

Sin embargo, no tuvo incovenientes en reconocer lo que se debe hacer en todos quienes integran la U y así evitar que en un futuro vuelvan a sufrir esos apremios, "yo creo que hay que hacer un mea culpa personal. Ya es mucho tiempo que se viene pensando en el descenso, es algo que se tiene que cambiar rotúndamente. Cada uno sabrá lo que hay que ajustar y esperemos que este otro año nos vaya bien".

"Es incómodo, mentalmente te desgasta mucho estar peleando ya casi tres años con lo mismo. Llega el momento en que si te descuidas un poco ya las cosas pueden cambiar mucho. Nuestra idea era salvarnos lo antes posible, pero hubo resultados que nos ayudaron mucho, pero por suerte pudimos salvarnos y quedarnos en primera", admitió Casanova.

Casanova dice que es necesario hacer un mea culpa (Agencia Uno)

Sobre la poca continuidad en los procesos y los cambos sustanciales dentro del plantel, el espigado defensor afirma que "sí, es poco común la verdad. Harta gente que va rotando, igual somos profesionales y debemos estar adaptados para cualquier situación. Ojalá se pueda hacer un plantel para competir arriba y ojalá se nos den las cosas".

Por último, no quiso referirse en base a los refuerzos y menos sobre el entrenador que debe llegar a los universitarios, "en vacaciones me desconecto, pero el que llegue que sea lo mejor para la U. No decido los fichajes, ni al entrenador, ni nada de eso. A Juan Pablo lo conozco y es un tipo trabajador y buena persona", cerró Casanova.