Luis Chiqui Chavarria confirma su fanatismo por la U y que se identifica con Luis Casanova: "No se achica ante nadie"

Este domingo a las 12:00 en el estadio Ester Roa se enfrentan Universidad de Chile y Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario y donde los azules llegan mejores aspectados por los triunfos y por su solidez defensiva.

Uno que defendió la camiseta de la U y que sigue la campaña que está haciendo Mauricio Pellegrino en el banco azul es Luis Chavarría, el que cree que el equipo llega bien y consultado si hay alguna duda respecto a por qué equipo hinchará, el Chiqui despeja cualquier duda: "Yo voy por la U, soy hincha de la U".

De igual manera el ex seleccionado nacional cree que "todos los clásicos son difíciles y lo que pase en el campeonato da lo mismo, o como lleguen, porque son partidos especiales, la motivación es diferente, todo jugador quiere ganar un clásico. Yo entraba al 200%, en la vida queda eso, en lo que uno daba y eso uno se lo puede contar a los amigos, a la familia".

El Chiqui Chavarría no esconde su corazón azul (Archivo)

Chavarría le tiene fe a los azules aunque advierte: "la U viene bien, pero no le alcanza aún para ser campeón, tiene que seguir mejorando".

Consultado respecto a si hay algún jugador que se parezca a él, el Chiqui apunta al capitán laico. "Me gusta Casanova, me identifico con él, es luchador, le pone, no se achica ante nadie, es uno de los responsables de la buena campaña", cerró.