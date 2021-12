Universidad de Chile estaría a punto de fichar a un refuerzo para la temporada 2022 y se trataría del arquero Hernán Galíndez y que precisamente estuvo bajo el mando del nuevo entrenador azul Santiago Escobar en la Universidad Católica de Ecuador.

Luis Marín cree esta relación entre el estratega y el portero está algo condicionada, pues cree que la llegada de Sachi podria favorecer al meta argentino-ecuatoriano a que sea el nuevo guardamete azul.

"Para mi el problema menor era aceptar lo que quería Roggiero. Para mí está bien, si traigo un gerente deportivo le tengo que dar la posibilidad de trabajar. Una de las condiciones para que Escobar llegara era que Galíndez fuese su arquero. Galíndez fue su arquero y tuvo ofertas para salir de su club y pidió esperar cerca de un mes y medio para ver lo que hacía Escobar", dijo el panelista en Todos Somos Técnicos.

"Entonces vienen los dos de la mano, ahora que llegue un arquero con 35 años, esta bien es decisión del entrenador, pero siento que llega a un club que no conoce mucho lo que es jugar ahí", agregó.

Por otro lado, afirmó que el arribo de Galíndez no sería una buena idea pensando en el futuro de Cristóbal Campos en la tienda azul y que el joven portero aún no resuelve su continuidad. Aunque el técnico cafetero resuelva una rotación bajo los tres tubos entre el Campeonato Nacional y Copa Chile.

"Siento que la llegada de Galíndez no favorece mucho al progreso de la portería de la U. Campos debiese ser el portero con mayor proyección dentro de lo que hay en el fútbol chileno y por lo que se demuestra en su edad y que llegue un arquero como Galíndez lo tapa muchísimo, no tendrá posibilidades de jugar. A no ser que digan perfecto la Copa Chile es de él y Galíndez el campeonato", comentó Marín.

"Estás trayendo un seleccionado, que tiene mucha experiencia, con 35 años y encima lo trae el técnico sobre un jugador que jugó poco partido y que lo hizo muy bien, pero no es una pelea pareja. Ahora, Campos todavía no renueva y termina en junio. Ahora él puede negociar como jugador libre, el problema sería que la U tapara aún más las posibilidades y no lo lleve ni siqueira al banco, no lo haga entrenar y lo deja alejado de pelear un puesto", sentenció.