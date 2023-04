Universidad de Chile está pasando por un momento de tranquilidad y también de ilusión. Los azules se encuentran segundos a un punto del líder Huachipato y por supuesto que los hinchas y seguidores del Romántico Viajero están esperanzados que el equipo logre algo importante con Mauricio Pellegrino luego de varios años difíciles.

Por aquello, es que Luis Musrri fue consultado en Todos Somos Técnicos sobre su percepción del actual equipo y destacó sobretodo la labora defensiva que ha llevado a cabo.



"Creo que la U hoy pasa o tiene un período de bonanza o una cierta cantidad de puntos que quizás en el juego no lo refleja, pero sin duda que eso va mejorando con buenos resultados y los resultados son importantísimos hoy, al menos para la U. La forma la mejorará en el camino, creo que tiene una seguridad defensiva que la ha hecho fuerte. Ya no se cruzan los centrales, ya no se cruza el lateral izquierdo, pasa por delante del central izquierdo, hay coberturas constantemente", comenzó diciendo el ex volante azul.

El ex volante azul destacó el trabajo de Pellegrino

Por otra parte, también agregó a su análisis la función que ha logrado materializar Pellegrino a esa zona del equipo, la cual se vio mal en las últimas temporadas.

"Eso es trabajo netamente del entrenador y su grupo técnico y eso ha hecho que la U sea sólida, con un arquero que ya tiene su segundo año como titular, que le da una seguridad súper importante desde atrás", agregó.



Por último, Musrri espera que el cuadro universitario siga por este buen camino y cosechando triunfos.

"Ojalá que la U siga ganando, sacando puntos e irá mejorando partido a partido. Ha tenido partidos bastante buenos y otros que no ha jugado bien, pero que ha logrado resultados", cerró.