Sin lugar a dudas Darío Osorio es una de las grandes promesas de Universidad de Chile y su rápido ascenso en el primer equipo azul le permitió ya debutar en la selección chilena luego de que Eduardo Berizzo lo llevara a la gira a Asia.

Su madre Alicia Osorio conversó con Deportes 13 y entregó algunos detalles de la vida de su hijo, por ejemplo, que es toda una celebridad en Hijuelas, lugar donde nació el novel mediocampista azul.

"Acá Hijuelas es una comuna chica, entonces todos están pendientes, de acá nunca había salido un seleccionado. Es de los pocos jugadores que han jugado en equipos grandes en Santiago. Son pocos los que han logrado lo que Darío lleva hasta ahora. Es como la sensación de acá", afirmó.

Respecto a los rumores sobre una posible salida de la U, doña Alicia confiesa que prefiere que Darío Osorio primero se consolide en Universidad de Chile y que cumpla el sueño de ser campeón con la camiseta laica.

Darío Osorio tiene un prometedor futuro (Getty Images)

"Todos me dicen que con la gira por Asia y lo que ha vivido Darío se va a ir, nosotros como familia no queremos que se vaya todavía porque queremos que crezca en el club. La U le ha dado todas las herramientas, le dieron los estudios, había una asistente social que estaba preocupada, los mismos 'profes', nosotros tenemos una buena experiencia en ese sentido. Yo creo que tiene que consolidarse acá en el club y como el mismo ha dicho, salir campeón con la U. Cuando tenga 20 años me parece que está bien que se vaya", declara.

ver también Aseguran que la Premier está detrás de los pasos de joya azul

Consultado respecto a dónde ve a su hijo jugando en el futuro, no se anda con chicas. "Para mí que juegue en uno de los mejores clubes, no sé Barcelona, Manchester, lejos, lejos. Yo le digo que me tiene que llevar, no me puede dejar acá porque después se va a poner a pololear y se va a olvidar de la mamá", cerró.