Manuel de Tezanos explota por la no llegada de Marcelo Díaz a la U: "No lo puedo entender ¿Cuántos volantes defensivos chilenos de ese nivel hay?"

Uno de los temas más comentados en las últimas horas en el fútbol chileno es la no contratación de Marcelo Díaz en Universidad de Chile, club donde el jugador se formó y en el cual logró levantar el Apertura 2009, Apertura 2011, Clausura 2011, Apertura 2012 y la recordada Copa Sudamericana 2011.

Fue el propio jugador que dio a conocer en su cuenta de Instagram los motivos de por qué no iba a llegar al Romántico Viajero y todo parece indicar que fichará sorprendentemente por Audax Italiano para afrontar la exigente temporada 2023.

Díaz recibió un portazo del club de sus amores | Foto: Agencia Uno

Los distintos paneles deportivos se han tomado el debate sobre si la U tomó una buena determinación y uno que refutó esto fue el periodista Manuel de Tezanos Pinto, quien dejó en claro que el elenco universitario se equivocó en tomar esta decisión.

"No puedo entender que Marcelo Díaz no llegue a la U, no lo puedo entender. No entiendo...¿Cuántos volantes defensivos chilenos de ese nivel hay?", dijo el conductor de Todos Somos Técnicos en el programa radial de Deportes Agricultura.

"Es un jugador de nuestra Generación Dorada, todavía activo en el fútbol de Paraguay que es competitivo, podía ser que Ojeda fuera más de interior, buen eje, buena salida y otra categoría", remarcó el reconocido comunicador de televisión.

Lo cierto es que el primer partido de "Carepato", como le dicen, con la camiseta itálica sería precisamente ante Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul (CDA).