Hasta que un día se produjo lo que ningún hincha de la U quería saber. Marcelo Díaz no volverá a Universidad de Chile, definitivamente y cierra el capítulo de su eventual retorno a la tienda azul.

A través de su cuenta en Instagram, carepato comenta en tres párrafos la situación que no se pudo materializar y que según cuenta el propio futbolista, intentó por todos los medios tratar de volver, pero que finalmente no hubo intención desde Azul Azul.

"Me fui al exterior con el objetivo de hacer carrera y de volver algún día a mi casa. Logré hacer una linda carrera, pero no volver a mi casa. Y eso me entristece", comentó Díaz en la mencionada publicación.

En la misma, el ex Racing de Avellaneda comparte todo lo que él intentó hacer para regresar donde incluso hasta pidió ayuda, "Intenté de todas las formas posibles: pedí ayuda, pedí que intercedieran por mi y siempre fui respetuoso de la institución. Quise aportar mi granito de arena con la única intención de volver a ver a la U donde merece estar, pero no se pudo", señaló el Chelo a lo que agregó un dato no menor, "Nunca exigí dinero, porque nunca hubo ninguna negociación y nunca hubo ninguna negociación porque nunca me ofrecieron volver", aclarando el tema de quienes señalaron que su alto costo hacía inviable su venida.

Posteriormente el ex mundialista agradece el cariño de los fanáticos y que lamenta "no haber podido cumplir nuestro anhelo pero se que en algún momento nuestros caminos se encontraran nuevamente", manifestó el mediocampista para en su publicación señalar que "Querida familia azul... no se pudo! Muchas gracias por su apoyo y cariño", dando cuenta así que no volverá a Universidad de Chile.

Ahora, Marcelo Díaz hará oficial su llegada a Audax Italiano siendo su tercer equipo en Chile sumado a la U y a Deportes La Serena. Vale mencionar, que en el cuadro itálico jugará la Copa Sudamericana donde en la Fase 1 se medirán en duelo único, ante Universidad Católica en condición de local.