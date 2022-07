Mariano Puyol cree ciegamente en los jóvenes de Universidad de Chile: "Con estos chicos no hay miedo, me recuerdan a mi época"

Universidad de Chile y Colo Colo cuentan los días para enfrentarse en un nuevo Superclásico que tendrá como escenario el Estadio Bicentenario Fiscal de Talca, donde la U intentará nuevamente romper la mala racha de partidos que tienen sin ganarle al archirrival.

Pese a que las apuestas están con los albos, no son pocas las voces azules que creen en su equipo, y uno de ellos es el ídolo universitario Mariano Puyol, el que en conversación con Bolavip deja en claro que le gusta mucho el equipo joven que tiene el Bulla.

"Yo siempre tengo fe, en los clásicos contra Colo Colo pese a que hace varios años no lo podemos ganar, lo esperamos con fe, los jugadores también y creo que esta vez nos podemos sacar de encima esos malos resultados de tantos años", afirma.

Puyol cuenta que "he estado conversando con ex compañeros y el último partido que ganamos en el Monumental había 7-8 jugadores nacidos en la U en la formación y en ese sentido, si pensamos en el equipo de hoy, es bueno porque estos chicos vienen de las cadetes que saben de clásicos, pese a que muchos ellos no lo han hecho profesionalmente, igual vienen jugando desde niño y saben cómo jugar, tienen esa impronta y me da gusto que sea así, más allá del resultado".

Mariano Puyol tiene confianza en los jugadores jóvenes de la U (Agencia Uno)

El ex delantero tiene confianza porque indica que "tendremos un equipo joven y es bueno, ellos vienen con algo especial, para ganar un clásico contra Colo Colo es fundamental jugar bien, y así tendremos más posibilidad de ganarlo".

Para el final, Puyol cuenta que esta Universidad de Chile no tiene pánico escenico. "Con estos chicos no hay miedo y ya han jugado contra Colo Colo en su etapa de cadetes, saben cómo es esto, miedo jamás, con mucha ansiedad de jugarlo y me recuerda la época dorada del club donde se ganaron muchos clásicos con gente joven, creo que hay mayor posibilidad con estos jugadores formados en la U", cerró.