El ex defensor de Universidad de Chile lamentó los hechos de violencia en el Clásico Universitario ante Universidad Católica y manifestó que los azules se podrían haber llevado los tres puntos.

El Clásico Universitario 196 debió ser suspendido luego de los incidentes en el Estadio Ester Roa de Concepción y aquello aún genera reacciones desde ex jugadores azules como es el caso de Matías Rodríguez.

El ex defensor de Universidad de Chile conversó con ADN Deportes y afirmó que panorama de los hechos de violencia lo encontró lamentable y aguarda por lo que los involucrados sean identificados.



“Fue una vergüenza lo que pasó, es lamentable. Uno siempre quiere saber toda la información sobre la U y me enteré de este hecho desagradable. No se entiende. Seguramente ya van a encontrar a los responsables y tomarán medidas bien rigurosas", dijo el ex lateral azul.

El ex lateral de Universidad de Chile lamenta la suspensión del Clásico Universitario | Foto: Photosport

Por otra parte, y a propósito de lo ocurrido con la suspensión del clásico, Rodríguez manifestó que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino estaba realizando un buen partido y que aquello lo podría haber acercado al triunfo.

“Los clásicos se definen por detalles, hay que estar concentrado y creo que la U estaba haciéndolo bien, seguramente podría haber ganado el partido. No me gusta hablar de supuestos, pero, ¿qué hubiese pasado si seguía el partido? No lo sabemos, lamentablemente se interrumpió y quedó ahí”, agregó.



Finalmente, agregó que "en cuanto a la conducta de la barra conmigo, no tengo nada que decir, nunca tuve un problema, todo lo contrario. Mis cercanos tampoco. Y eso que estuvimos en los momentos muy buenos y muy malos del club”, cerró.