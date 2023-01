En el mercado de pases de Universidad de Chile siempre se ha dicho que falta un lateral izquierdo, que con el correr de los días no se ha llenado ese cupo. Por lo mismo, Matías Rodríguez llama a seguir dándole la confianza a los juveniles de casa.

Uno de los puestos que todavía genera dudas en la conformación del plantel de Universidad de Chile tiene que ver con el lateral izquierdo, que en la pretemporada ha asumido José Castro ante la ausencia de Marcelo Morales que está en el Sudamericano.

Eso sí, es una de las posiciones donde el técnico Mauricio Pellegrino no está conforme, tanto así que también se ha dado el tiempo de probar a dos jugadores cambiándolos de banda: Daniel Navarrete y Yonathan Andía.

Ante un inminente cierre del mercado de pases por parte de Azul Azul, un histórico de la casa, Matías Rodríguez, llama a poner fin a la discusión para darle toda la confianza a los canteranos de la U.

Las opciones que maneja la U para el lateral izquierdo.

“Estaría súper bueno que le siguieran dando la confianza a los chicos del club, a los que son de casa. A ellos les tocó debutar y hacerse cargo de la posición en una situación bastante compleja, donde tuvieron que pelear por cosas que no habían soñado, en cuanto a estar acostumbrado a que clubes como la U tenga que estar peleando en la parte de arriba, luchando por salir campeón o para clasificar a copas internacionales”, comentó Rodríguez en radio ADN.

Es que la U ha estado las últimas temporadas peleando en la parte baja de la tabla de posiciones, lo que hizo que muchos debutantes tuvieran que pasar de los peores momentos en la historia azul.

“A los chicos les tocó bailar con las más feas, por eso creo que en un nuevo proceso, donde han llegado muy buenos jugadores, buenos compañeros y con mucha experiencia, estaría bueno verlos, sería bueno que se le dé se le dé la oportunidad”, detalla.

Igual, pese a todo, asegura que siempre la determinación debe ser del equipo liderado por Pellegrino, donde cree que, por el pasar de los días, se va quedar con Morales y Castro.

“Ahora depende de lo que quiera el cuerpo técnico y la dirigencia, que si no no han buscado y no han contratado a otros jugadores es porque confían en ellos”, finaliza.