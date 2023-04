Universidad de Chile tuvo un triunfal retorno al Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino fueron contundencia pura y con los tantos de Lucas Assadi y Cristián Palacios lograron imponerse por 2-1 ante Audax Italiano por la décima jornada del fútbol nacional.

Sobre lo que fue la victoria de los ‘Azules’, el periodista Mauricio Israel dialogó en exclusiva con Bolavip Chile para dejar su opinión a lo que fue el triunfo de la U, en la que destacó los tres puntos para el equipo de Pellegrino, pero aún le sigue dejando tarea sobre lo futbolístico.

ver también La U se decide por Concepción para recibir a la UC en un clásico que promete

“Fue un partido con las características de Pellegrino, la U tuvo la fortuna de empatar rápidamente y poder tener el control del partido. La U siempre de atrás, aprovechó una buena jugada para llevarse el triunfo. Me pareció que la U hizo un buen negocio, no un buen partido, pero un buen negocio”, comenzó declarando Israel.

Entrando en los detalles que dejó el enfrentamiento entre ‘Itálicos’ y ‘Azules’, el destacado comunicador habló sobre la expulsión que sufrió Matías Zaldivia, en donde explicó que fue un grosero error del zaguero.

La U derrotó a Audax en La Florida | Foto: Juan José Molina - Bolavip

“Son errores, todos los errores son evitables, pero son errores que se cometen. El ímpetu y las ganas hacen que uno cometa errores. Fue un error grosero, pero pueden pasar”, detalló a Bolavip Chile.

Finalmente, Israel si bien no se ha mostrado muy a gusto con el sello futbolístico que ha puesto Mauricio Pellegrino en la U, no niega que el estratega argentino le ha dado un orden importante al equipo, algo que desde hace mucho tiempo no veía en el ‘Romántico Viajero’ y que los resultados hoy en día avalan aquello.

ver también Luis Casanova padre a punto de comprar un babero por su hijo crack

“No es que no le crea, yo creo Pellegrino ha logrado en la U algo que le faltaba, ordenó al equipo, tiene una característica de juego, que uno que parte de atrás para adelante, cierra muy bien su defensa. La U va sumando de a tres y eso es lo importante, no es un juego ofensivo, pero está dando resultados. Está siendo más efectivo que efectista”, cerró.