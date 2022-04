La caída de la Universidad de Chile ante Audax Italiano complicó más aún el mal momento que atraviesa el conjunto Universitario en el Campeonato Nacional, debido a que tras la derrota, la U queda a dos puntos del descenso.

Ante esta situación, el ex jugador de los Azules y hoy comentarista de Radio Agricultura Mauricio Pinilla se refirió a lo que le dejó esta nueva actuación de la escuadra adiestrada por Santiago Escobar ante los Itálicos y se mostró desilusionado por el bajo nivel del equipo.

“Lo de la U es penoso, es penoso lo de la U. No hay una construcción, no hay una asociación entre las líneas, no hay movilidad, ni siquiera meten huevos, que es lo principal y no creo que sea de parte de los jugadores, sino que es lo que te inspira la institución, es lo que te inspira el entrenador. Es un barco a la deriva la institución completa, que terrible lo que está viviendo la U”, inició expresando Pinilla.

Siguiendo la misma línea de sus declaraciones, Pinigol expresó que el conjunto Universitario debe cortar en la inmediatez el proceso del entrenador colombiano y que esta derrota ante Audax Italiano es ideal para que haya un remezón importante en los huéspedes Azules.

“La U sigue estirando el chicle con este personaje nefasto (Santiago Escobar). Es lo que tenía que pasar, porque si no hubiésemos seguido alargando la agonía, tratando de buscarle la vuelta a la continuidad de Escobar y de Roggiero. Esto es lo mejor que le puede pasar a la U, tiene que hacer un cambio drástico”, explicó furioso el ex jugador de la U.

Por el mal momento que vive la Universidad de Chile, el ex delantero le cayó con todo a los dirigentes que están a cargo del club, declarando que deben salir a dar la cara en estos momentos, en donde el club verdaderamente necesita la aparición de sus lideres.

“Todos, los que están a cargo, dirigentes, tienen que salir a dar la cara una vez por todas y dejar de escudarse con La Tercera y mandar mensajitos por el periódico. Tienen que dar la cara, háganse hombres”, expresó Pinigol.

Finalmente, Pinilla evidenció que se siente frustrado y triste con el momento que vive el equipo del cual es hincha y expresa que, a pesar del mal momento, esto debe servir para tomar decisiones serias en el conjunto Universitario.

“Sufrimos, yo estoy con las manos sudadas del nerviosismo del hecho de no ver un equipo que juegue al fútbol, estoy sinceramente frustrado, estoy triste, estoy apenado. Aunque nos duela, esto es lo mejor que le puede pasar a la U, tiene que cambiar”, cerró.