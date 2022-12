Mauricio Pinilla rechaza la contratación de Matías Zaldivia: “Cuéntame uno que venga de Colo Colo que no haya terminado siendo puteado”

La posible llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile tiene los ánimos caldeados entre los hinchas del Romántico Viajero en redes sociales. Y es que su pasado en Colo Colo no es bien visto por algunos, mientras que otros destacan su carácter y la condición de jugador libre para arribar al cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino.

Uno que no quiere ni ver ni en pintura al zaguero central con la camiseta azul es el ex delantero de la U Mauricio Pinilla, quien se enfrascó en una fuerte discusión en el programa Deportes Agricultura y dio a conocer su punto de vista sobre este tema.

Zaldivia está cada vez más cerca de llegar al CDA | Foto: Agencia Uno

"O sea que vamos a seguir con el tema de estar trayendo jugadores de Colo Colo para la U", arrancó diciendo Pinigol.

"Cuéntame uno que haya rendido, cuéntame uno que no haya terminado siendo puteado... Zaldivia me encanta, lo encuentro tremendo jugador, un tremendo tipo, pero la U va a caer otra vez en lo mismo. ¿Quién te asegura que le va a dar el liderazgo que tenía en Colo Colo ? Me traigo uno de afuera, uno con cojones, un paraguayo, un uruguayo...Caamaño vo querí llenar de indios la U", agregó el bicampeón de América con la Selección Chilena.

"No estoy en la barra brava, les digo indio con respeto y todos mis amigos son de Colo Colo, pero la U no puede seguir llevando jugadores de Colo Colo, punto", complementó.

Para finalizar, volvió a reiterar que "Zaldivia es un tremendo jugador, sería un tremendo aporte, pero si no hubiese jugado en Colo Colo lo traigo ahora mismo", cerró.

MIRA EL MOMENTO DE PINILLA: