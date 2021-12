El ex delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, se refirió a la no renovación de Joaquín Larrivey en la U asegurando que entiende la decisión del gerente deportivo Luis Roggiero porque el cuadro azul apunta a rejuvenecer el plantel.

Mauricio Pinilla y la no renovación de Joaquín Larrivey: "La U necesita renovar su plantel con gente joven"

Este lunes quedó sellado el destino de Joaquín Larrivey y es que luego de varias semanas donde no se sabía si el goleador argentino seguiría o no en Universidad de Chile, todo indica que el atacante no será parte del plantel 2022 de la U.

Fue el propio representante del jugador, Sergio Irigoitía, el que reconoció que “no hay mucho para hablar. Fue una decisión tomada de parte del club”.

En este contexto, Mauricio Pinilla conversó con Radio Cooperativa asegurando que no es tan terrible que el goleador no siga vistiendo de azul.

"No me sorprende que se haya tomado esa determinación, hoy día la U necesita renovar su plantel con gente joven y delanteros que tengan una mayor productividad efectiva en el juego y mayor despliegue físico", afirmó el actual comentarista de ESPN.

En esa misma línea, Pinigol explica que la salida de Larrivey "le pueda dar la posibilidad a los demás jugadores de marcar más goles y no solamente centrarse en que debe marcar un solo jugador".

Finalmente Pinilla cree que "Joaquín es un excelente definidor, un gran terminador de jugadas, pero la U necesita para volver donde se merece a jugadores que le puedan dar mayor dinámica a su ataque".