Nery Domínguez da la cara en Universidad de Chile y avisa que lucharán hasta el final: "No nos sirve el empate, queríamos los tres puntos y no se nos dio"

En la vigésimo cuarta jornada del Campeonato Nacional, Universidad de Chile no logró superar el 0-0 en condición de local a Coquimbo Unido en el estadio Elías Figueroa Brander. El conjunto dirigido por Diego López no logró realizar un buen partido, que no contó con demasiadas llegadas en ataque, y que de paso tuvo que sufrir en los minutos finales las llegadas del elenco de la Cuarta Región.

Los futbolistas azules se retiraron cabizbajos a los camarines, luego que este resultado no los ayudara a tener mayor tranquilidad para lo que se les viene a futuro y siguen complicados en la parte baja del torneo chileno.

El defensor central argentino Nery Domínguez fue uno de los jugadores que alzó la voz tras el amargo empate y se mostró autocrítico por el desempeño del equipo.

"No nos sirve el empate, queríamos los tres puntos y no se nos dio, era importante mantener el cero, lo buscamos como pudimos y no salió. Hay que seguir, vamos a luchar hasta el final", afirmó el ex Racing Club de Avellaneda

La U sigue mirando de reojo los últimos lugares de la tabla de posiciones | Foto: Agencia Uno

Agregando que "no fue vistoso, para nada bien jugado, el campo tiene que ver también. Se vieron dos equipos que pelean abajo, ninguno quería regalar nada y se dio duro".

"Tenemos que salir lo antes posible de esta situación, estamos trabajando para eso, no nos gusta esto. Hay que seguir y meterle para el próximo partido", cerró.