"No me molestaría": Santiago Escobar se refirió sobre la opción de que Martín Lasarte pueda reemplazarlo en la dirección técnica de la U

La continuidad de Santiago Escobar en la Universidad de Chile hoy en día es pura incertidumbre, esto debido a los malos resultados que ha obtenido el estratega colombiano a cargo del club, lo que ha hecho a los directivos azules comenzar la búsqueda de un nuevo entrenador para el Romántico Viajero.

Uno de los nombres que ha sonado para poder suplir en el cargo al ´Sachi´ ha sido el del director técnico uruguayo Martín Lasarte, quien en las últimas horas ha expresado que no entraría en diálogos con ningún equipo que tenga a un DT en actividad, a lo que el hoy estratega de los Azules se refirió ante esos dichos de buena crianza por parte del ‘Machete’ en conferencia de prensa.

“Conociéndolo, creo que es de ese estilo de entrenadores que seguramente cuando hay un entrenador en el cargo, no va a negociar con cargos. Así pudiera llegar, yo no me molestaría porque la verdad que ya cuando piensan en que debe venir otra persona, también la dirigencia está en todo su derecho”, inició comentando Escobar

Siguiendo esa misma línea, el entrenador colombiano es consciente de que su continuidad al mando de la Universidad de Chile pende de un hilo y que, en caso de querer destituirlo de su cargo, a él le gustaría que se lo expresaran de forma clara.

“Soy un hombre realista, soy un hombre frontal, soy un hombre que me gustan las cosas siempre de frente. No me gusta adornarlas y si fuera verdad todo esto, me gustaría que mañana mismo me lo dijeran, pero hasta ahora ningún dirigente me ha dicho una situación diferente a esta”, aseveró el Sachi.

Finalmente, Escobar llenó de flores al ex entrenador de la Selección Chilena e indicó que si los directivos de la U se han contactado ya con el Charrúa es por su vasta experiencia en el fútbol nacional e internacional.

“Al profe (Martín) Lasarte toda mi admiración y respeto. Se la calidad de profesional que es y si a él lo llaman, no es culpa de él. Es porque ha conseguido grandes logros en el fútbol profesional, no solo acá en Chile, sino que, en Uruguay, Colombia y los países que ha trabajado", cerró.