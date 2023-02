El Estadio La Granja fue el escenario de una positiva jornada que le permitió a la Universidad de Chile sumar tres puntos vitales ante Curicó Unido, con un equipo azul que estuvo marcado por la gran presencia de jugadores formados en casa.

Cristóbal Campos, José Castro, Darío Osorio, Nicolás Guerra entraron como titulares en el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino, quien posteriormente mandó a la cancha a Marcelo Morales, Mauricio Morales, Franco Lobos y Lucas Assadi.

Y entre los más destacados del partido, justamente, aparecieron tres canteranos: Campos, Castro y Guerra. El primero tuvo grandes intervenciones para ahogar el grito de gol de los Torteros y una tapada fue destacada por los hinchas en redes sociales porque pudo haber cambiado el rumbo del partido. Por otro lado, el lateral se acopló a la perfección a la zona defensiva y aportó con una asistencia en uno de los goles del Romántico Viajero. Por último, el centroatacante convirtió un verdadero golazo y se mostró activo en la parte ofensiva.

Castro tuvo un correcto partido ante los Torteros | Foto: Archivo

"Los minutos que me tocaba, siempre decía que si no aporto con goles o asistencias, que sea con buen juego, ayudando al equipo, corriendo y metiendo. Siento que eso nunca faltó. Hoy se premió con un gol, hay que ir de a poquito", dijo el ex Ñublense de Chillán tras el encuentro.

Recordar que en las últimas temporadas, los canteranos de la escuadra bullanguera han jugado un papel fundamental en los esquemas de los diversos técnicos, por lo que desde la dirigencia se han mostrado felices por el trabajo realizado en las divisiones menores.

Así, el adiestrador argentino saca cuentas alegre tras la victoria ante el elenco de la Región del Maule, y ahora el plantel universitario comenzarán a preparar el cotejo ante Unión La Calera, donde la U buscará seguir encumbrado en la parte alta de la tabla de posiciones.