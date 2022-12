Domingo 18 de diciembre, pero no hablamos del año 2022 con el título mundial conseguido por Argentina, si no por otro hito importante y que los hinchas de Universidad de Chile atesoran en lo más profundo de sus almas.

Se trata de este día, pero en 1994 cuando la U volvió a gritar campeón luego de 25 años de sequía en el norte del país, precisamente en la altura del campamento minero de El Salvador, cuando ante Cobresal, los azules bajaron una nueva estrella.

Patricio Mardones, fue el héroe de aquella jornada anotando de penal el empate definitivo a falta de diez minutos para el final del compromiso, resultado que le bastaba a los dirigidos por Jorge Socías para quedarse con el ansiado campeonato esquivo por un cuarto de siglo.

Bolavip conversó con el ex volante y tuvo palabras para esa mágica tarde que se tiñó de azul. "Una fecha muy especial para toda la gente, para nosotros, para el plantel que estuvo en El Salvador. Un partido apretado, de mucho nerviosismo, pero al final conseguimos el resultado esperado", rememoró Mardones.

Sobre qué le produce este día y lo significativo que se convirtió entre los hinchas universitarios, el ex seleccionado nacional afirmó que "todos los años me emociono. Se tomaron la ciudad los hinchas de la U aquel día", dijo el Pato.

De las coincidencias que tuvo este día con la selección argentina y el título mundial conseguido ante Francia durante el presente domingo, Mardones fue consultado sobre la frialdad que ambos tuvieron para anotar penales que quedarán grabados a fuego, pese a las proporciones que hay que guardar, "yo le pegué más fuerte, pero tuve la misma frialdad que tuvo hoy Messi para defiir. Yo también tenía la claridad de lo que tenía que hacer y él también", sostuvo.

ver también Argentinos de la U festejan el tercer título mundial de su selección

Sin embargo, el ex directivo de Azul Azul se refirió a la frustrada llegada de Marcelo Díaz a la U y lo que genera en el ambiente azul aquella noticia. "Yo creo que los mensajes estaban claros desde hace mucho tiempo con la no llegada de Marcelo Díaz. Él también lo sentía y era lógico que siguiera su carrera, no con la decisión que quería, pero debe seguir jugando. No se si la dirigencia se equivoca, sí critico el trato que tuvieron con Marcelo Díaz, alargar la agonía le hace mal a la U y al jugador por el cariño que le tiene al club, cerró.