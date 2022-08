Parece una historia repetida, pero es la realidad. Universidad de Chile por cuarto año consecutivo coquetea con el descenso, esta vez, está a sólo un punto de la zona roja a falta de siete fechas donde deberá pelear con Coquimbo Unido, Deportes La Serena y Deportes Antofagasta.

La dura derrota ante Universidad Católica cierra un ciclo de seis partido donde lo dirigidos por Diego López apenas arañaron un punto (empate con Unión Española) entrando en una espiral de derrotas que tiene sumido al pueblo en una profunda depresión.

El técnico está cuestionado y lo más probable es que no siga, pero, Patricio Mardones, en conversación con Bolavip, cree que no es la mejor opción cortar el proceso ahora.

"Creo que este no es el momento, los diagnósticos están hechos, y no creo que sea la solución, salvo que Diego López quiera dar el paso al costado, porque es el entrenador sabe cuando tiene un discurso que ya no es seguido por los jugadores, y tendrá una semana para ver si recibe respuestas positivas, el cambio debe ser interno", afirmó.

Y en esa línea reconoce que "si es Sebastián Miranda, podría ser, que ya lo hizo bien, no traería una persona de afuera, igual no es el ideal que el interino asuma así, pero uno no está dentro del club cómo para saber si hay recepción de los jugadores, escucho apoyo de que están fuerte, pero los plazos se acaban y los resultados no están dando. Igualmente creo que la única persona que conoce bien a este plante, es Sebastián"

Patricio Mardones cree que Miranda es el hombre indicado si López renuncia (Agencia Uno)

Respecto al momento azul, Patricio Mardones está claro en que "todos tenemos el diagnóstico de que ha sido un año muy malo, decisiones mal tomadas, una conformación de plantel mal estructurado por suerte con una proyección de jugadores jóvenes que al menos han ayudado a que las cosas no seas peores".

ver también Caamaño apuesta por Miranda para que la U no caiga en desgracia

Sobre la no inclusión de Darío Osorio en el clásico universitario, el ex volante asegura que "era un partido importante, él venía siendo determinante y no entiendo la decisión de dejarlo afuera, y cuando entró marcó diferencias y complicó algo a la UC, pero ellos nos ganaron bien, fueron superiores y cuando se está en estos momentos, es difícil remontar".