Patricio Yáñez durísimo con los refuerzos de la U: "Leandro Fernández no la toca y Juan Pablo Gómez no muestra nada"

Universidad de Chile enfrentará a Magallanes este sábado en La Serena con la intención de dejar atrás las dos derrotas que tiene en tres enfrentamientos y obtener algo de oxígeno para el criticado entrenador Mauricio Pellegrino.

Patricio Yáñez en Radio Agricultura afirma que es un error cargarle toda la mano al DT y que los jugadores tienen gran responsabilidad en el arranque de la U, y puso de ejemplo a dos de sus más importantes refuerzos.

"Este chico, Leandro Fernández, uno lo veía al lado de Benegas en Independiente, tenía una velocidad, hacía goles, iniciaba jugadas, se le veía rápido y acá no la toca, y cuando digo que no la toca, es que no es trascendente y es uno de los jugadores más importantes que ha llegado al fútbol chileno y no la toca", asegura.

Agregando que "mira lo de Juan Pablo Gómez, que el año pasado en Curicó para mi fue uno de los mejores laterales y acá en la U no muestra nada".

Pato Yáñez critica a Leandro Fernández y Juan Pablo Gómez

Para el Pato esto no es nuevo en el cuadro universitario. "Lo hemos venido hablando hace rato, no es el técnico, es el peso de la camiseta y no puede ser que la U haya estado en estos últimos años así, jugar en los equipos grandes pesa demasiado", cerró.