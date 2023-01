A pesar de la caída, muchos recordarán el partido de este miércoles como el día en que debutaron por el primer equipo de la Universidad de Chile. Hablamos de Enzo Fernández Pitto, Renato Huerta, Cristián Pardo y el portero Pedro Garrido.

Precisamente este último con 19 años se estrenó en el arco azul y comentó sobre este día en que de seguro no olvidarán ni él ni sus compañeros del equipo de proyección. En diálogo con el sitio oficial del club, Garrido se mostró contento y esperanzado para lo que viene.

"Debutamos hartos ayer. Estábamos esperando muchos este momento y creo que este 2023 los juveniles vamos a tener un rol importante, acompañar y tomar riendas con los de experiencia para hacer un buen año. Tenemos que estar preparados en todo momento"; dijo el golero.

En relación a lo vivido en la cancha del Sánchez Rumoroso, el oriundo de Peñalolén afirmó que "sensación amarga por el resultado. No se dio lo que veníamos trabajando, lo que esperábamos, pero sabemos que si seguimos trabajando como lo veníamos haciendo, vamos a tener un gran año 2023", reconoció.

Pero también, dio a conocer sus sensaciones de lo que significó adueñarse ante Coquimbo Unido del arco de la U. "En lo personal me sentí bien, tranquilo y con harta confianza de parte de mis compañeros y del profe, en ese sentido me voy tranquilo. Esperando que estas oportunidades sigan llegando y responder cuando me toque. Antes del partido todos los compañeros apoyando, dando sus buenas vibras y durante el partido concentrado a full en todo lo que teníamos que hacer", señaló Garrido.

Sin embargo, su oportunidad llegó producto que el titular, Cristóbal Campos Véliz, se quedó en Santiago y no viajó con la delegación. Garrido reveló la conversación que sostuvo con Campos. "El día martes supe que me tocaba jugar, el Cris no pudo estar presente. Conversando con él me dio todo su apoyo y consejos de cómo enfrentar este partido, asi es que todo bien", añadió el guardameta.

Finalmente, tuvo palabras para el bloque defensivo con el cual pudo compartir en cancha, tanto con Nery Domínguez, Matías Zaldivia y Luis Casanova. "Nery, Lucho y Mati son tres grandes centrales. Están dando órdenes todo el partido asi es que eso te da aún más confianza, sabiendo que con ellos puedes sacar una salida limpia desde atrás. entre los tres harán una gran línea defensiva", cerró el nuevo entretubos azul.