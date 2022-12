La llegada de Leandro Fernández es prácticamente inminente a la Universidad de Chile. El argentino proveniente desde Independiente de Avellaneda, estaría aterrizando este miércoles en el país.

De 31 años, Fernández siempre se ha creído que pudo haber llegado más lejos, pero aparentemente su temperamento no lo ha ayudado, "tiene mal carácter, no encaja con la unión del grupo", se dijo alguna vez desde el interior de River Plate argumentando sí, para no ficharlo.

Leandro Miguel Fernández es el mayor de tres hermanos futbolistas, Brian, conocido por su paso en Unión La Calera y Nicolás. Además, carga con la pena del suicidio de su hermano menor, hincha reconocido de Colón de Santa Fe.

Ya tuvo un paso anterior con Mauricio Pellegrino y también fue en Independiente el año 2016, hasta que el técnico emigró a Europa. Luego vivió la pena de un corte de ligamento y tuvo que recuperarse para recibir un premio a la vuelta de la esquina, ganar la Copa Sudamericana con el rojo.

Su mejor campaña en lo que respecta a producción goleadora se considera la de Godoy Cruz el año 2015 cuando anotó en 15 ocasiones. No obstante, este 2022 no se queda atrás y convirtió 12 goles en 40 partidos entre Campeonato argentino, Copa Argentina y torneos internacionales. Si hasta durante el año se pensaba que hasta el propio Lionel Scaloni pudo haberlo llamado a algún partido de la selección albiceleste.

Fernández también pasó por Nacional de Uruguay (Gettyimages)

Ha tenido hasta el momento tres experiencias en el extranjero Tijuana el año 2012, Inter de Porto Alegre el 2020 con Eduardo Coudet en el banco y Nacional de Montevideo en 2021 donde incluso le anotó a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo cuando cayeron por tres a uno.

De las cosas más características de Fernández son sus llamativos peinados y lo otro son sus celebraciones bailando de una forma muy especial y que ya es algo muy reconocido cuando anota un gol. Los hinchas de la U solo esperan que pueda haber mucha danza este 2023.