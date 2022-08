Universidad de Chile sufrió una nueva derrota en el Campeonato Nacional 2022 y fue ante Colo Colo en el Superclásico. Los azules no lograron sostener en el segundo tiempo del compromiso el buen juego presentado en la primera fracción y terminaron cayendo ante su archirrival con el que ya cumplirán 10 años sin poder vencerlo.

Roberto "Tomatín" Rojas conversó con exclusiva con Bolavip Chile y analizó lo que el duelo. El ex portero asegura que no le ve una escapataria al actual escenario que está viviendo la U, a pesar de demostrar una buena presentación en el primer tiempo.

"La diferencia de un equipo bien estructurado contra uno muy mal estructurado. Quedó todo demostrado y lamentablemente Universidad de Chile creo que no tiene una salida pronta del mal momento", dijo Rojas.

"Hizo partido, pero después en el segundo tiempo no hubo pase. La pelota la dejaron morada de tantos cototos que le hicieron, no fueron capaz de darse un pase. Entonces no sé si hay algo físco, no sé si hay un fondo en el cual no puede mantener en largo período del partido", agregó.

La U no pudo ante Colo Colo y sigue extendiendo su mala racha contra los albos | Foto: Mircko Penha / Bolavip

En esa línea, es que argumentó que el Cacique fue un contrincante de mejor nivel y que demostró las falencias de los universitarios en cuanto al plantel que se conformó para esta temporada.

"Claramente Colo Colo en el trancurso del partido es un rival muy superior. Mucho más maziso y que desnuda obviamente a algunos jugadores que llegaron a Univesidad de Chile y que si alguien pensó que pelearían el campeonato. El plantel está muy mal estructurado y alguien está o estuvo en la U ven muy mal el fútbol o el negocio simplemente los llevo a hacer semejante barbaridad", expresó el ex meta.

En cuanto a la consulta de quién para él pudo destacar luego del partido, fue categórico y señaló a la hinchada por su apoyo incondicional.

"Lo más rescatable es la gente que sigue apoyando a este club y con mucho amor, pero ya en cuanto a lo futbolístico sinceramente los jugadores quieren, son los más profesionales de todos. Quieren hacer bien las cosas, pero de repente cuando la capacidad no está es imposible realizarla", cerró.