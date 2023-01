Universidad de Chile está evaluando cerrar el mercado de pases pensando en el Campeonato Nacional, luego de la llegada de siete refuerzos para la temporada.

Esto, luego de que el entrenador Mauricio Pellegrino ha asegurado que están analizando esta situación, pero siempre pensando en los montos que maneja la institución.

Algo que ha valorado el ex director deportivo de Azul Azul y actual comentarista de radio Cooperativa, Rodrigo Goldberg.

"Depende mucho del enfoque del club. Si, por ejemplo, un club salió campeón dos o tres veces seguidas, un entrenador que llegue te dirá vengo para un plan mayor. Pero, en este caso, con problemas de caja más que de finanza, tiene que ser parte de la solución y eso es ahorrar lucas y tratar de solucionar con jugadores en otras posiciones y si tienes jugadores de casa mejor", comenzó explicando el ex delantero de Universidad de Chile.

Por lo mismo, asegura que el discursos planteado por Pellegrino es acorde a lo que pide el club en este momento, lo que habla de la buena relación que tienen con la dirigencia y lo claro que está en el plan de acción.

"Por ahí va su discurso y eso me dice el compromiso que tiene con el club y con la directiva. En el fondo, perfectamente podría haberse tirado un palo de que me falta algo, pero eligió no hacerlo y, personalmente, me parece muy bien", finaliza.