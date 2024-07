Todo parece indicar que Francisco Arancibia podría estar viviendo sus últimos días en Calama y en las próximas horas sería oficializado como el tercer refuerzo de Universidad Católica, lo que llamó la atención de los hinchas Cruzados.

El jugador de Cobreloa tendría una cláusula de salida cercana a los 250 mil dólares, cifra que desde la directiva del elenco precordillerano estarían dispuestos a pagar.

Hay que recordar que el futbolista de 28 años no disputó la primera fecha de la segunda rueda ante Huachipato, y desde ahí se viene hablando que el ex O’Higgins no veía con malos ojos partido del elenco loíno ante alguna oferta de otro club.

Los Cruzados están cerca de concretar su tan anhelado tercer refuerzo | FOTO: Andres Pina/Photosport

JORGE COKE HEVIA ARREMETE POR EL FICHAJE DE FRANCISCO ARANCIBIA EN LA UC

A raíz de la inminente llegada de Arancibia a San Carlos de Apoquindo, el periodista Jorge “Coke” Hevia tomó la palabra en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta y alzó la voz por esta situación.

“Arancibia que pelea el descenso es banca en Cobreloa. Además, el historial de lesiones de él es muy grande”, aseguró el comunicador deportivo.

“Es veloz, puede jugar en la derecha o izquierda, es profundo, esas son las buenas. Las mala: no se ha consolidado nunca como titular en el último tiempo, historial de lesiones, pelea el descenso y perdió el puesto. Ah, en diciembre tiene que renovar Tiago Nunes, ¿y si es el enganche porque Arancibia es del mismo representante que Nunes?”, agregó.

Por último, Hevia enfatizó que “si la Católica no tiene un Arancibia abajo, tienen que echar a todos los de las divisiones menores”.

LOS NÚMEROS DE FRANCISCO ARANCIBIA EN COBRELOA

En total, el ex Universidad de Chile ha disputado 16 partidos, en los cuales no ha aportado con goles ni tampoco con asistencias.