El periodista aseguró que los azules deben acelerar las gestiones por el retorno del ídolo. No está cerca del club.

Cristián Caamaño cuenta la firme sobre la vuelta de Charles Aránguiz a la U: "No está ni cerca de..."

Cristián Caamaño perdió la paciencia con Universidad de Chile por el caso Charles Aránguiz. A pesar de reconocer que el club va por el volante, aclaró que no hay nada concreto por su fichaje.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista contó el tras bambalinas de la negociación. Le envió un duro mensaje a la directiva de Azul Azul por el ansiado retorno del volante de 35 años.

“La verdad, mándenle un borrador de contrato a Charles Aránguiz. La intención está, pero no hay nada concreto. Están utilizando a todas las cajas de resonancia en Twitter, en medios de comunicación, para decir que está listo, pero no está listo”, comenzó aseverando.

“No está ni cerca de estar listo. No quieren poner ni uno, tiene contrato hasta diciembre (junio) de 2025. Confían en que el gerente, Ignacio (Asenjo), que es muy amigo de Charles, ablande su corazón. Pero si no ponen la plata, no va a venir”, explicó.

En dicha línea, asegura que el jugador está en una confusa situación. “No está desesperado, quiere venir sí, pero no quería venirse ahora, pensaba en el otro año. Lo ponen entre la espada y la pared. La U confía en que todo lo haga Charles Aránguiz, esa es la negociación”, detalló.

Cristián Caamaño explicó en que están las negociaciones de Universidad de Chile por Charles Aránguiz.

El movimiento de la U por Charles Aránguiz

Finalmente, Caamaño aludió al plan de Universidad de Chile para conseguir el retorno del referente. Para él, no es suficiente con lo que está haciendo Michael Clark y compañía.

“Confían porque el sueldo de Charles es muy alto y que Inter, sin la Sudamericana, diga: ‘sabes que nos conviene sacarnos de encima este contrato y que el jugador vaya libre a Universidad de Chile'”, cuestionó.

“Eso no va a pasar de la noche a la mañana, la U tiene que hacerle un gesto a Inter, de ir a ofrecerle un dinero. Eso no ha ocurrido”, cerró.