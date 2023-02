Universidad de Chile visita este domingo a O'Higgins por al quinta fecha del Campeonato Nacional 2023 y de momento tiene una baja importante; Cristián Palacios. El delantero está con molestias físicas y se perderá el cotejo contra los celestes.

El director técnico Mauricio Pellegrino afirmó que el 'Chorri' es un jugador 'irremplazable' debido a sus características, pues produce varias situaciones de gol en el arco rival cada vez que está presente.

"Es un jugador con mucho olfato, que siempre le quedan situaciones y esta oportunidad que van a tener los compañeros, vamos a tener que estar atento y ser certero para esas posibilidades. Los jugadores tienen una faceta que son únicos y ahora se abre la posibilidad para poder ser buenos en otros aspectos, nadie podrá reemplazar a Cristián (Palacios) por sus cualidades, pero por ahí podemos potenciar otras. Esa es la oportunidad”, aseguró el DT.

En cuanto a quien puede ocupar esa plaza que dejará el uruguayo aparecen dos jugadores: Leandro Fernández y Nicolás Guerra. El argentino ha estado en la función de extremo y ahora podría ser el centrodelantero contra los de la sexta región. Por otro lado, también está Guerra, quien se ha desempeñado en esa posición.

El delantero podría jugar ante O'Higgins tras la lesión del Chorri | Foto: Agencia UNO

Para Rodrigo Goldberg el candidato para sustituir a Palacios es Guerra y así lo dejó en claro en Al Aire Libre en Cooperativa. Además, se comentó la ubicación de Leandro Fernández.

"Es que a mi me pasa es que aún no entiendo, porque puede ser una mala interpretación mía, la posición de Fernández. Todavía está como un híbrido y no lo noto cómodo, pero si me dicen que hay que reemplazar a Palacios yo pienso en Guerra. Lo otro sería meter a Fernández arriba y ubicar a Assadi y Osorio detrás de ellos", dijo 'Polaco'.