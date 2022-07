La Universidad de Chile hará su reestreno este sábado 2 de julio en el Campeonato Nacional, cuando se enfrente a Unión La Calera en el Estadio Santa Laura, partido correspondiente por la decimosexta fecha del torneo.

El encuentro ante los caleranos no ha estado exento de polémica por el excesivo precio de las entradas, por lo que los hinchas azules mostraron todo su enojo en las diversas redes sociales en contra de la dirigencia de Azul Azul.

Recordar que los precios de los boletos van desde los 11 mil pesos (Galeria) hasta los 44 mil pesos (Tribuna Oficial).

Rodrigo Herrera, periodista de Redgol En La Clave, alzó la voz por este incremento y se mostró ofuscado por dichos valores.

"Lamentable lo de la alza en el precio de las entradas de la U, la galería subió casi un 40 por ciento más de lo que traía", afirmó el reconocido comunicador.

En el último compromiso entre ambos elencos, la U se quedó con el triunfo | Foto: Agencia Uno

Agregando que "no, no demasiado. La verdad no le carguen la mano a los hinchas y no le traspasen la mala gestión que ha tenido Azul Azul en el último tiempo, todo esto pensando por supuesto en el duelo ante Unión La Calera".

"Es demasiado caro, como van a cobrar 11 mil pesos", sentenció tajantemente Herrera en el programa radial.