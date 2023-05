Romai Ugarte despedazó sin asco el rendimiento de Israel Poblete en la U: "¿Cómo sigue jugando? yo no lo puedo entender, no sé que le ve Pellegrino"

Universidad de Chile volvió a dejar un montón de dudas por su rendimiento en lo que fue la igualdad de los ‘Azules’ sin tantos ante Cobresal, en el que los dirigidos por Mauricio Pellegrino sumaron su segundo encuentro sin saber de victorias y desperdiciaron su nueva chance para acercarse a la cima.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista Romai Ugarte conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue el desempeño del equipo de Pellegrino, en la que confiesa que no le ve mucho cambio a su estilo de futbol y agradeció que la gente no haya ido al estadio tras el bodrio de espectáculo que brindaron ambos equipos.

ver también Ayudante de Pellegrino pone paños fríos tras la igualdad de la U

“Este equipo de Pellegrino va a jugar así toda la vida, no le interesa otra cosa, un disparo al arco, una cosa impresentable, menos mal que la gente no fue al estadio para que no gastara plata de más, porque está escasa la plata en estos momentos”, comenzó señalando Ugarte.

Siguiendo en su analogía, el destacado comentarista también tuvo palabras para lo que fue la expulsión de Darío Osorio en esta jornada, en la que no pone dudas de que el jugador tiene su mente fuera de foco en lo que es la U.

Poblete se llevó las críticas del periodista | Foto: Photosport

“Osorio me parece que está afuera de la U, no sé si está pensando en seguir en la U o quiere irse, no se acostumbra al fútbol de Pellegrino, no está cómodo”, declaró a Bolavip Chile.

Finalmente, Ugarte volvió a recalcar el mezquino futbol que ve en la Universidad de Chile y le cayó con todo a Israel Poblete, de quien no se explica cómo puede seguir siendo bien considerado por Mauricio Pellegrino.

“Es un equipo demasiado estructurado, un equipo que no tiene la pelota más de dos minutos, diez pases, la pierden. ¿Cómo sigue jugando Poblete? Dios mío, yo no puedo entender. ¿Qué le ve Pellegrino a Poblete? Pases largo, malo, increíble, un partido horroroso”, cerró.