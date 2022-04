Ronnie Fernández explica el porqué el plantel azul no asistió en masa al velorio de Leonel Sánchez: "Quisimos resguardar la intimidad de la familia"

Dolor. La palabra clave para definir cómo está Universidad de Chile luego de la dolorosa pérdida de Leonel Sánchez, uno de sus máximos emblemas y que supo ganarse el cariño de parciales y también de los rivales.

Miles de personas acudieron al velorio realizado en el gimnasio municipal de Recoleta donde los hinchas de la U fueron a rendirle tributo al querido don Leo y el plantel azul no se quedó atrás haciéndose presente Felipe Seymour, Luis Felipe Gallegos, Camilo Moya y Cristóbal Campos, todos formados en el cuadro azul y que son los responsables de llevar la jineta de capitán.

Igualmente varios mensajes se instalaron en las redes sociales preguntándose por qué no asistieron todos los jugadores del plantel profesional de los azules, algo que aclaró este martes Ronnie Fernández, uno que estuvo en el funeral.

"Las decisiones como plantel han sido tomadas en base a la contingencia, a querer resguardar la intimidad de la familia. En ese sentir hubo días antes que se presentaron algunos y otro día que fue ayer nos presentamos otros más", explicó.

Y dejo en claro que "el tema del velatorio de don Leonel, ha sido un tema importante para nosotros, la institución ha estado muy atenta a cada paso de la familia y sus decisiones".

El delantero comentó además lo que le tocó vivir. "Fue emocionante, en el velatorio nos tocó estar junto a la familia, junto a sus seres queridos, en sus palabras se notaba mucha conexión, que el nombre de Leonel y Universidad de Chile van a estar conectados siempre. Es emocionante y es especial para mí que no me tocó conocer tanto de la historia. Poder ser partícipe de un momento que no es el indicado, pero ser partícipe igual, es importante, marca un antes y un después para entender que la importancia de Leonel con la institución es ligada de una manera eterna", cerró.