Universidad de Chile volvió a perder un clásico en el fútbol chileno a pesar de que tuvo las oportunidades para sacar algo más. Los azules fueron hasta San Carlos de Apoquindo donde cayeron por dos a uno frente a Universidad Católica con anotaciones de Fernando Zampedri y Gonzalo Tapia para los cruzados, mientras que el descuento azul vino de Darío Osorio.

El buen delantero bullanguero Ronnie Fernández fue quien rápidamente dio la cara tras esta nueva derrota de la Universidad de Chile en el fútbol, lamentando el mal finiquito que tuvieron en este partido y animando a seguir trabajando para los próximos desafíos.

“Creo que por ahí cometimos dos errores, tuvimos dos o tres posibilidades en el primer tiempo, no sé si muy claras, pero que haber marcado la diferencia. Te pasa la cuenta en partidos como estos. Me quedo con el segundo tiempo, entendiendo que era un partido sensible para nosotros, queríamos ganar”.

Sobre este mismo punto, el delantero y goleador nacional agregó que “Son cosas del fútbol, hay que mejorar, levantar, pero me quedo con eso de la actitud que cambió. (Se queda con el segundo tiempo) El equipo mostró una cara frente a la adversidad y esperemos hacernos fuertes de eso”.

Finalmente, el futbolista fue enfático con la falta de gol que tuvieron este sábado. “Independiente como sean los goles, creo que nadie quiere errar, soy consciente de que siempre trabajamos para mejorar, son situaciones que se te dan en el juego, por ahí vamos a tener posibilidades de error del rival. Vamos a intentar minimizarlo, intentar a hacer las cosas bien”.

Universidad de Chile tendrá que dar vuelta la página rápidamente y comenzar a preparar su próximo partido, donde tendrán que medir fuerzas frente a Coquimbo Unido en la cuarta región.