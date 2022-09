En Universidad de Chile están felices por el triunfo frente a la Católica del último domingo que marca el segundo triunfo en línea de la era de Sebastián Miranda. No obstante, algo no dejó contento a un histórico como Sandrino Castec y fueron los cánticos contra Mauricio Isla. El Bombardero pide respeto.

Universidad de Chile ganó con claridad el clásico frente a la Católica válido por los cuartos de final ida de la Copa Chile. Resultado que además, marcó el segundo triunfo consecutivo con Sebastián Miranda en el banco.

Un partido en que los azules lo ganaron con creces y de manera merecida, donde para muchos el resultado pudo ser un tanto más amplio, incluso.

Y es por eso que hoy los azules amanecieron contentos, dichosos tras presenciar algo que hace rato no veían y que es lograr ganar un duelo frente a uno de los archirrivales. Los fanáticos e históricos no esconden la alegría que les produjo esta justa victoria.

Uno de ellos es Sandrino Castec. El recordado Bombardero azul reitera en diálogo con Bolavip que él había sostenido que para este duelo no había que guardarse nada y había que abordarlo con lo mejor que se tiene en el plantel.



"Fui claro en decir que la U no debía guardar jugadores. Los clásicos son clásicos y hay que jugar a ganarlos, la U no estaba para descansos. Quedó demostrado que la U puede correr, que puede jugar, no al cien por ciento pero era un equipo que se extrañaba hace muchas fechas", reconoció el ex goleador.

"La U puede correr y jugar" señaló Sandrino Castec (Agencia Uno)

Sin embargo, un tema le preocupó a Sandrino y fue el ensañamiento de los seguidores azules con Mauricio Isla, quienes están molestos por la no llegada del Huaso al CDA y dentro de algunas cosas, le recordaron temas familiares y personales. Castec enfatiza que hay que ser respetuosos más aún con un futbolista que le ha dado mucho a Chile. "Contento por la U, por la hinchada, pero sí podríamos tener más mesura. La hinchada se portó muy bien, pero hay que respetar a los jugadores, de todas maneras como en el caso de Isla".

ver también Chico Hoffens sigue sin querer saber nada de la U y apaga la fiesta azul

Finalmente, el Bombardero agregó que "Isla ha dado mucho por el fútbol chileno, Isla no fue a la U no por él, si no por la dirigencia no llegó, pero ha dado mucho por el país". cerró Castec.