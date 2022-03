Santiago Escobar y el complicado momento que vive la U: "En la medida que no se consigan los resultados la presión va a existir"

La Universidad de Chile tendrá un trascendental encuentro ante la Unión Española por una fecha pendiente del Campeonato Nacional. Los Azules necesitan imperiosamente un buen resultado, para así dejar atrás los malos resultados y las críticas de los hinchas universitarios en las diversas redes sociales.

El elenco dirigido por Santiago Escobar viene de empatar ante Curicó Unido en el Estadio Santa Laura ante más de 15 mil hinchas de la U, resultado que caló hondo en los jugadores y la dirigencia azul, quienes ven como el proyecto del colombiano comienza a complicarse a medida que pasan los partidos.

Fue el propio estratega azul, quien recibió a los medios de comunicación y conversó acerca de la presión que siente por parte de la hinchada por obtener un resultado positivo ante Los Hispanos.

"Creo que a medida que no se consigan los resultados, la presión va a existir sabiendo en el club que estamos. Nosotros pensamos lógicamente en que llegue el partido y que todos deseamos que el equipo juegue bien y podamos conseguir una victoria", comenzó diciendo el ex Universidad Católica de Ecuador.

"El pensamiento está más inducido en conseguir una victoria y no en que puede pasar si no logramos ganar. He conversado mucho con el grupo y se han ido sintiendo mejor en cada una de las prácticas y esperamos que se vea reflejado en el terreno de juego y poder salir de este momento tan difícil", agregó.

Además, recalcó que "hemos insistido mucho en el orden, en recuperar nuevamente lo que son las distancias y cuando el equipo pierde la pelota estar más juntos. Tenemos esa deuda que es la conservación del balón, hacer más pases consecutivos y si perdemos la pelota que sea porque el equipo rival no los quite y no que a nosotros nos queme la pelota y enviemos un pelotazo a cualquier lado".

"La toma de decisión es fundamental y ha sido importante trabajar desde el error y el acierto. En el entrenamiento se pueden equivocar, pero lo importante es que ellos se den cuenta", cerró.