Pese a que se están jugando las semifinales de la Copa América, el torneo continental terminó hace rato para la selección chilena, donde la Roja de Ricardo Gareca tuvo una actuación para el olvido donde no sólo no ganó ningún partido, no convirtió goles en los tres partidos que disputó.

No obstante el pobre rendimiento del equipo de todos, hay consenso en que el Tigre fue contratado para llevar a Chile al próximo Mundial, y no para obtener resultados en el último certamen que tuvo la participación de Conmebol y Concacaf.

Miguel Ángel Neira piensa distinto y es de la idea de despedir a Ricardo Gareca por el fracaso en Copa América 2024.

“Ya no lo echaron, no tomaron una decisión y me imagino una conversación entre Ricardo Gareca y Pablo Milad, donde el DT con su verso argentino le embola la perdiz, pues, así que no se puede espera nada”, afirma el mundialista chileno en conversación de BOLAVIP.

Agregando que “Milad no cacha de fútbol y el otro se las sabe todas, por eso felicito a la federación paraguaya que echó a Garnero”.

Miguel Ángel Neira otra vez carga contra Ricardo Gareca

Asumiendo la continuidad de Ricardo Gareca, Miguel Ángel Neira hace un llamado a que tome buenas decisiones. “Ahora lo que tiene que hacer este tipo es llamar a los buenos jugadores y no a los malos, si hay jugadores, muchos dicen que hay, pero yo digo que hay”, afirma.

Para el final, el ex mediocampista aplaude la irrupción de Ignacio Vásquez, pero afirma que aún no se puede comparar con Lucas Assadi.

“Me gusta como juega, pero le falta, es encarador, tiene barrio, me gusta”, cerró.