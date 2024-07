Universidad de Chile sigue buscando un defensor central. En dicha línea, Héctor David Martínez ha sido vinculado al cuadro azul, pero su representante advierte: nadie lo ha llamado por el momento.

Así lo manifestó Renato Corsi en conversación con Radio Agricultura. A pesar de admitir que el zurdo de 25 años quiere dejar River Plate, no ha recibido contacto alguno desde las oficinas de Azul Azul.

“Por ahora, nadie se comunicó conmigo ni con mi socio. De River no me avisaron nada. Son rumores y a David le puede interesar, es muy buen club, pero no han nada concreto”, comenzó señalando.

“Tiene contrato hasta 2026. Terminaba este año, pero River le quiso renovar. Él quiere tener minutos, porque no viene jugando. Acá, tuvo muchas opciones de club, de afuera y todo, pero el técnico le dijo que se quede”, agregó.

En dicha línea, le mandó un guiño a la U: puede negociar su sueldo. “Tiene ganas de sumar minutos y jugar. Los dirigentes saben que si llega una oferta lo van a hacer. Tiene un buen contrato en River, pero se puede ajustar”, cerró.

Héctor David Martínez interesa en Universidad de Chile.

Recibió un portazo en México

Cabe destacar que Héctor David Martínez ya recibió un portazo para salir de River Plate: Pumas lo rechazó tras los exámenes médicos. Así lo destapó el medio Medio Terreno.

“Se le realizó una resonancia magnética del tobillo derecho el 24 de junio de este 2024 encontrando inflamación en cara lateral y ligamento peroneoastragaliano anterior con irrupción de sus fibras de espesor total. Rodilla derecha con ruptura de cuerpo y cuerno posterior de menisco lateral”, aseguró el sitio.

Por el momento, Universidad de Chile solamente ha anunciado a Antonio Díaz. El lateral izquierdo se convirtió en el primer refuerzo para el segundo semestre. Aún espera por su presentación oficial.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Everton por Copa Chile. Se jugará el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.