No todo fue color de rosa durante la época de esplendor de Universidad de Chile bajo el mando de Jorge Sampaoli, en las temporadas 2011 y 2012, pese a ganar todo lo que jamás los hinchas de la U imaginaron.

Y uno de los grandes incovenientes que tuvo el casildense fue que dentro de los importantes cambios que implementó en los azules hubo uno que fue imposible realizar en base a sus pretensiones y era sacar a Diego Rivarola, algo que no pudo.

Goku era el preferido por la hinchada y el día 30 de abril se disfrazó de héroe cuando anotó el dos a uno ante Colo Colo en el Estadio Nacional en una emotiva actuación y quizás, el técnico incluyó al "7" en la cancha más por la presión del hincha que por convicción, que por aquellos día le cantaban "Sampaoli, Sampaoli. Yo te quiero recordar, Rivarola es lo más grande, lo queremos ver jugar". Y bueno, al menos esa decisión, permitió que anotase la conquista del triunfo.

Todo el mundo creía que Rivarola se adueñaba del puesto por sobre Gustavo Canales y Gabriel Vargas, no fue así. Previo al encuentro con Huachipato en Talcahuano, Sampaoli a esa consulta respondió: "No está para jugar los 90 minutos. Con el ritmo que jugamos no podría jugar más de media hora", dijo el entrenador en conferencia.

Diego no se quedó atrás y en declaraciones dadas a Radio Agricultura señaló "no son muy afortunados sus dichos. Si no estoy para más de 30 minutos, simplemente no debería estar. Me invita a buscar otros horizontes. Es la única explicación", comentó dolido.

En el Libro "2011, La Historia de un equipo rebelde" de Cristopher Antúnez, se cuenta que ya en la Región del Bíobío, ambos se reunieron en una habitación del hotel de Concepción, mientras concentraban para el duelo ante los acereros, conversación que sirvió para limar asperezas y trabajar en función de los objetivos de la U. Ambos quedaron felices.

Al otro día, en una gran demostración de fútbol, los azules (que vistieron de blanco), golearon a los acereros y en el minuto 82' una gran corrida de Rivarola desde la mitad de la cancha con autopase de por medio y ante la salida del portero, define cruzado para el tercer y último gol de la U en el CAP.

Abrazo con Sampaoli y diferencias que quedaron atrás con ese gol que este 7 de mayo cumple 12 años. Lo de después, ya es añadidura con un Rivarola que anotó su gol 100 por los azules meses más tarde y a fin de año, el retiro de la actividad. Un Sampaoli aplaudido y un Goku ultra querido en la temporada más exitosa del club.