¿Será su gran defensa? Diego López y los refuerzos que no llegaron a Universidad de Chile y que él quería

Los resultados no se le han dado a Diego López al mando de Universidad de Chile y la situación comienza a complicarse donde ya se habla que el crédito del uruguayo se acabó. Sin embargo, ha tenido que defenderse con un plantel que él no armó y de jugadores que quería, pero por diversos motivos, no llegaron.