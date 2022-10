Universidad de Chile debuta este viernes en Copa Libertadores Femenina cuando se mida ante Dragonas de Independiente del Valle en encuentro válido por el Grupo C en el Estadio Banco Guayaquil a las 17 horas de nuestro país.

Y Las Leonas quieren superar la copa realizada en Paraguay el año pasado donde no pudieron superar la fase de grupos. La goleadora Sonya Keefe dialogó con Bolavip previo a su viaje por la Selección Chilena. La atacante sostuvo que serán encuentros muy complejos y que el equipo debe estar a la altura de las circunstancias.



"Sabemos que los partidos son intensos, los rivales son difíciles y trataremos de meter esa misma intensidad en los duelos que es lo que nos va a ayudar".

Sobre su desempeño, Keefe quiere ratificar lo realizado en nuestro país en canchas nacionales. "Espero hacer un buen papel, anotando muchos goles y si no hacer otro trabajo como aguantar balones dependiendo también como se den los partidos".

La Bombardera espera anotar muchos goles en esta Copa (Bolavip Chile)

En relación a su primera Copa Libertadores del año pasado en Asunción donde convirtió un gol de penal al Deportivo Cali aunque no tuvo gran participación, la ex Unión Española reconoció esa arista . "No sumé los minutos como quería, pero también terminé bien el año, anoté hartos goles en el torneo y eso me da confianza para esta copa. Se necesita personalidad y actitud para este certamen", enfatizó.

Finalmente, la Bombardera comentó qué pasaría si por una disposición táctica de parte del técnico Carlos Véliz tuviera que ver el duelo desde el banco, "hay que analizar bien a los rivales y dependiendo de eso vamos a ver cómo enfrentar los partidos. Si me toca jugar, hacer lo mejor posible y si no apoyar a mis compañeras, nomás", concluyó Keefe.