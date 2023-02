Universidad de Chile logró encarrilar su segundo triunfo consecutivo después de mucho tiempo en el Campeonato Nacional, toda vez que logró derrotar a Magallanes por la Fecha 4 y a O’Higgins de Rancagua en el día de ayer por la cuenta mínima en la quinta fecha.

El primer tiempo de los azules no fue bueno, pero en el segundo impusieron presencia dentro del campo juego y se llevaron puesto al cuadro celeste, que solo tuvo atisbos de reacción pero no logró conectar nunca.

Tito Awad, fiel detractor de Mauricio Pellegrino en su arranque con la U, pasó del odio al amor con el estratega azul y ahora lo felicitó por el segundo tiempo de los azules donde se vio un fútbol que acerca a los hinchas a creer que pueden pelear arriba.

Fernández, genio y figura de la U. | Foto: Agencia UNO

“Estoy tremendamente feliz por una razón: profe, qué fácil es leer el fútbol. Te diste cuenta de que no puedes jugar con tres delanteros, yo dije que Huerta no podía ser titular y me gustaba Guerra con Osorio echadito atrás como lo hicieron en el segundo tiempo”, dijo Awad en diálogo con Bolavip Chile.

Tito no quiere compararse, pero igual se atreve a decir potente frase: “No quiero compararme con ningún equipo extraordinario, pero en el segundo tiempo la U fue una máquina, destrozó a O’Higgins, llegó con oportunidades de gol, hacían pases de lado a lado, Fernández aparecía por todos lados”.

“Profe, por primera vez tengo que felicitarlo, parece que la quinta fecha que le di lo asustó, pero cuando se juega como en el segundo tiempo -porque el primero fue penoso- se puede ganar, perder o empatar, pero da lo mismo porque hay muchas más posibilidades de ganar”, remató.