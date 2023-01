Dentro de las grandes interrogantes que tiene el nuevo entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, es poder resolver quién será en definitiva, su centrodelantero para el resto de la temporada 2023.

Para aquello tiene tres nombres, las tres cuerdas para un solo trompo. El uruguayo Cristian Palacios, el argentino Leandro Fernández y el chileno Nicolás Guerra. En lo que va de año considerando amistosos y duelo oficial, el charrúa es el hombre gol, hasta el momento.

Pero vamos desglosando qué le ofrece uno sobre el otro. Palacios, trae el aval de ser el artillero en la temporada pasada y si bien, en momentos desaparece del partido, es alguien que en cualquier momento puede romper el arco rival.

Por el lado del santafesino, arrancó bien la temproada anotando cuatro dianas a Real San Joaquín en esos duelos a puertas cerradas en el CDA, que quizás no se contabiliza por la dimensión del rival y compromisos de cuatro tiempos, en fin. Pero se creía que de arranque cumpliría con la expectativa, no ha sido así y está la gran duda si es nueve o extremo por izquierda, donde en ninguno de esos puestos se ha sentido cómodo. Claramente el esquema no le favorece y él es el complemento para otro centro atacante con sos dos puntas.

Quien está más en desventaja es Nicolás Guerra. El Cachorro o Kun como le quiso inventar Guillermo Hoyos, fue titular en el cotejo oficial del pasado lunes ante Huachipato y no se le vio bien, volviendo a ser el Guerra que partió a Ñublense, pero muy lejos de ser el que brilló en Chillán. Solo para su defensa, Nico no es para pivotear ni menos para picar al vacío como se pretendió que jugase. Él es más de jugar al pie, pared rápida, etc.

Pellegrino debe resolver quién será en definitiva el centrodelantero (Cristián Fajardo / Bolavip)

Por si fuera poco, también han aparecido otros nombres que han practicado en la semana como el propio Jeisson Vargas quien ingresó bien ante los de la usina cargado por izquierda, como también el juvenil Cristian Pardo, quien sumaría su primera convocatoria para medirse con Unión Española.

Son las opciones que tiene Mauricio Pellegrino, donde sí o sí debe sacar resultados ya y para eso requiere tener a su hombre gol definido y que por cierto, le rinda en cancha.