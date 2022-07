Emmanuel Ojeda ha tenido una gran adaptación en Universidad de Chile y casi de inmediato le cambio la cara al mediocampo que sufrió bastante en el semestre pasado. El nuevo volante azul analizó en profundidad el fútbol chileno y lo que han sido estas primeras semanas en nuestro país.

“Al fútbol chileno lo encontré en muchas cosas similares al fútbol argentino, y por ahí juego más suelto por momentos porque siento que no me presionan tanto en el medio, pero me acoplé rápido al fútbol chileno, no me costó tanto adaptarme”, expresó en diálogo con Radio Agricultura.

Pero también tuvo enormes elogios para Darío Osorio, la nueva joya de la U que irrumpió con fuerza en las últimas semanas al punto de ser seguido desde el extranjero. Todo esto mientras el periodista Cristián Caamaño le preguntó si podía compararlo con Ángel Di María.

“¿Tiene cosas de Di María? Sí, puede ser, no lo había pensado. Pero sí, por el físico puede ser. Me tocó compartir con Di María, es mucho más grande que yo, pero conozco su historia. Si Darío se mentaliza, puede llegar tranquilamente porque tiene todas las condiciones”, expresó.

Darío Osorio se está haciendo un espacio al mando de Diego López. / FOTO: Agencia Uno

En esa misma línea, el volante se refirió a una eventual partida del joven extremo, quien es sondeado por clubes europeos. “Yo a Darío lo encuentro un muy buen jugador, le veo cosas muy buenas que no se ven siempre. Cuando está la oportunidad de salir hay que hacerlo. Por ahí yo lo viví y no lo hice, después te arrepientes. Si estás bien tienes que buscar las experiencias, ya habrá tiempo para volver. Es un jugador muy bueno, una joya. Si se tiene que ir lo extrañaremos, pero es lo que tiene que hacer”, dijo el argentino.

Por último, también quiso destacar su entendimiento con otro joven canterano de Universidad de Chile: “con Mauro (Morales), encuentro que es un jugador muy sacrificado e importante en el equipo, el recorrido que hace me permite soltarme más arriba y me hace sentir muy cómodo. Fuera de la cancha bien con él y con todos”.