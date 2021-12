El ex entrenador de Universidad de Chile, Víctor Castañeda, aseguró que hay que respetar las decisiones del gerente deportivo Luis Roggiero aunque sean dolorosas como la no renovación de Joaquín Larrivey.

Universidad de Chile vive días de reestructuración luego de salvarse milagrosamente de caer a la Primera B en el recordado partido ante Unión La Calera en Rancagua.

Ya hay nuevo DT en la U, Santiago Escobar, y también se oficializó al primer refuerzo: Ronnie Fernández. Sin embargo, lo que hace ruido y ruido, es la no renovación de Joaquín Larrivey.,

Bolavip conversó al respecto con el histórico azul Víctor Hugo Castañeda, quien asegura que "hoy es fácil ser populista y reclamar, decir que cómo es posible dejar partir a un tipo que hizo tantos goles, muchos argumentos para eso, pero insisto, yo respeto lo que hace el gerente deportivo Luis Roggiero, porque después es él el que tiene que dar la cara".

Agregando que "el año pasado él no era el responsable, ahora le toca dar la cara y asumir todo lo que venga".

En ese contexto, VHC se refirió a la posibilidad de que Larrivey termine en Universidad Católica. "Esas son parte de las consecuencias, hay que tomar decisiones para bien y para mal y ellos aparentemente por lo que uno lee y escucha Larrivey no está en las prioridades de la U y el jugador está en su derecho de jugar donde quiera, donde le convenga, donde le ofrezcan", explicó.

Para el final se refirió a la llegada de Ronnie Fernández. "Lo importante no es que me guste o no me guste a mí, lo importante es que ahora el gerente deportivo (Luis Roggiero) está tomando decisiones, contrató al entrenador, está ya contratando jugadores", cerró.